عمرو دياب يفاجئ جمهوره قبل عيد الحب

يستعد المطرب المصري، عمرو دياب، لمفاجأة جمهوره، قبل حلول عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير/ شباط.

وسيطرح "دياب" أحدث ألبوماته الغنائية، "سهران"، في 12 فبراير، بحسب ما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلا: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير".

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن عمرو دياب غيّر اسم الألبوم من "أنا غير" إلى "سهران"، وصدر منه أكثر من 5 أغنيات كاملة على فترات زمينة مختلفة.

ويسافر عمرو دياب بعد طرح الألبوم بيوم، إلى الكويت لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.

وسيكون الحفل هو أول حفل لعمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".

كما يشهد على عودة دياب للحفلات في الكويت، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر حفلاته في مهرجان "هلا فبراير" في 2015.

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة



نشر لاعب الاسكواش عمرو المنسي صورة تجمعه بالثنائي الشهير النجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حفله في جدة



وظهرت دينا الشربينى في احضان عمرو دياب مرتدية ملابس كاجوال مع شعر كيرلي. pic.twitter.com/ebYZfrRUpU — سوشيال بالعربي (@socialarabi) February 9, 2020

من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب، الجمعة الماضية، حفلا غنائيا ناجحا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت برفقته، الممثلة المصرية، دينا الشربيني.