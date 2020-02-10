عمرو دياب يفاجئ جمهوره قبل عيد الحب

وسيطرح "دياب" أحدث ألبوماته الغنائية، "سهران"، في 12 فبراير، بحسب ما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلا: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير".
وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن عمرو دياب غيّر اسم الألبوم من "أنا غير" إلى "سهران"، وصدر منه أكثر من 5 أغنيات كاملة على فترات زمينة مختلفة.
ويسافر عمرو دياب بعد طرح الألبوم بيوم، إلى الكويت لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.
وسيكون الحفل هو أول حفل لعمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".
كما يشهد على عودة دياب للحفلات في الكويت، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر حفلاته في مهرجان "هلا فبراير" في 2015.
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Recap of #AmrDiab’s live concert in #Jeddah last Friday, Feb 7 #عمرو_دياب #جدة
دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة— سوشيال بالعربي (@socialarabi) February 9, 2020
نشر لاعب الاسكواش عمرو المنسي صورة تجمعه بالثنائي الشهير النجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حفله في جدة
وظهرت دينا الشربينى في احضان عمرو دياب مرتدية ملابس كاجوال مع شعر كيرلي. pic.twitter.com/ebYZfrRUpU
من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب، الجمعة الماضية، حفلا غنائيا ناجحا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت برفقته، الممثلة المصرية، دينا الشربيني.
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