عقب عملية بحث شاقة... شاهد لحظة العثور على قائد طائرة هبطت في منطقة وعرة بالسعودية

وثق مقطع فيديو لحظة العثور على قائد طائرة صغيرة هبطت اضطراريا في منطقة وعرة في عسير بالسعودية.

ويظهر في المقطع المتداول الطيار الذي قال إنه بصحة جيدة وهو يشكر فرق البحث التي عثرت عليه رغم صعوبة تضاريس المكان.

ويقول الرجل في الفيديو: "الحمد لله. أنا سعيد، جاءوني يحملون الماء والدواء والطعام".

وكانت طائرة رش مبيدات تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة، قد هبطت اضطراريا في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط خلال الساعات الماضية.

وذكر المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن عمليات البحث عن الطائرة استمرت طيلة الليلة الماضية.

وأكد المتحدث أنه تم العثور على قائد الطائرة في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة.