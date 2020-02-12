لهذا السبب... رجل يتناول طعام الكلاب لمدة 30 يوما

حاول المدير التنفيذي لإحدى الشركات المصنعة لأغذية الحيوانات، إثبات مدى جودتها من خلال أغرب طريقة ممكنة.

وقام ميتش فلدرهوف لمدة شهر كامل بتناول طعام الكلاب التي تنتجها شركته، قائلا: "لم يكن الأمر سهلا، بسبب رائحة الطعام القوية. الأيام الأربعة الأولى كانت صعبة للغاية، إلا أن الوضع تحسن بعدها".

وتناول فلدرهوف أنواعا مختلفة من أغذية الكلاب، بمذاق الأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة.

ونشر فلدرهوف مقاطع فيديو عن تجربته، معلقا: "لن نطعم كلبك شيئا ما لم نتناوله أولا".

يذكر أن التجربة على حد قول فلدرهوف، أسفرت عن خسارته ما يقرب من 13 كيلوغراما خلال الشهر.