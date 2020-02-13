الجمارك الأمريكية تعثر على حيوانات نافقة في حقيبة راكب صيني... صور

قام ضباط الجمارك باعتقال مسافر في مطار واشنطن، حاول نقل طيور نافقة في حقيبته.

قدم مواطن صيني إلى أمريكا من بكين، وكانت الحيوانات مختومة في كيس بلاستيكي شفاف، وقال الرجل أنه أحضرها إلى ولاية ماريلاند كطعام لقطته.

.@CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM — CBP Mid-Atlantic (@CBPMidAtlantic) February 10, 2020

وأخذ موظفو المطار الكيس وقاموا بإحراقه، وشدد الضباط أنه يمنع إدخال الطيور إلى الولايات المتحدة خشية من أن تكون ناقلة لإنفلونزا الطيور.

في سياق آخر، أجبر مواطن كندي كان يستقل طائرة من تورونتو إلى جامايكا ادعى كذبا أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد، الطائرة على العودة إلى المطار حيث تم اعتقاله.