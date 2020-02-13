فيسبوك تؤجل إطلاق خدمتها للمواعدة فى أوروبا قبل عيد "الفالنتاين"

أجبرت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، على تأجيل إطلاق تطبيقها الخاص بالمواعدة في أوروبا، بعد أن كان مقررا طرحه بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب" (فالنتاين).

وجاء قرار "فيسبوك" بشأن تأجيل إطلاق الخدمة، بعدما أثارت الهيئة الإيرلندية المنظمة للقطاع مخاوف، تتعلق بحماية البيانات.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات إجراء تقييم لتأثير معالجة البيانات، قبل إطلاق منتج أو خدمة قد تؤثر على بيانات عملائها.

وقالت لجنة حماية البيانات الإيرلندية إن "فيسبوك" كانت تنوي إطلاق خدمتها للمواعدة "Facebook Dating"، اليوم الخميس، وهو اليوم السابق لعيد الحب، لكنها قالت إنها "قلقة للغاية"، لأنها أعلمتها فقط بنية إطلاقها للخدمة في 12 فبراير/شباط الجاري، وهو وقت قصير جدا بالنسبة لها.

وأوضح متحدث باسم "فيسبوك"، أن تأجيل إطلاق تطبيق المواعدة في أوروبا، جاء عقب تفتيش لجنة حماية البيانات الإيرلندية لمكتبها الرئيسي في العاصمة دبلن، الاثنين الماضي، وقيامها بجمع وثائق من المقر.

وأشار المتحدث باسم الشركة الأمريكية، إلى أنها ستأخذ وقتا أطول للتأكد من جاهزية المنتج للسوق الأوروبية.

وتسعى شركة فيسبوك للتأكد من أن تطبيقها الجديد، لا يتسبب بأي مشكلة تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

من جهته، كشف متحدث باسم لجنة حماية البيانات الإيرلندية، إنها أول مداهمة من نوعها لمقر شركة تكنولوجيا، منذ إقرار الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2018 النظام العام لحماية البيانات، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضحت اللجنة الإيرلندية أنها تلقت اتصالا من "فيسبوك" بشأن مشروعها لتطبيق المواعدة للمرة الأولى في الثالث من فبراير، وأضافت: "كنا قلقين للغاية من كون "فيسبوك" تتوجه إلينا للمرة الأولى بهذا الخصوص، نظرا لأنها كانت تسعى لإطلاق التطبيق يوم 13 فبراير".

الجدير بالذكر أن تاريخ إطلاق تطبيق المواعدة المقترح الخاص بفيسبوك يصادف عشية عيد الحب أو يوم "فالنتاين".

وكانت "فيسبوك" أطلقت تطبيق المواعدة "Dating" تدريجيا، في القارة الأمريكية وفي جنوب شرقي آسيا في العام 2019، وهو متاح حاليا في 20 دولة حول العالم.