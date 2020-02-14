صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة في ساعتين فقط

في الوقت الذي يحتفل فيه العديد بعيد الحب "الفالنتاين" بارتداء الملابس الحمراء، احتفلت الفنانة المصرية، روبي بطريقتها الخاصة.

وقررت روبي بهذه المناسبة أن تظهر بإطلالة جديدة- الظهور بشعر أحمر، على لون عيد "الفالنتاين".

ولم تصبغ روبي شعرها، وإنما وضعت شعرا مستعارا طويلا باللون الأحمر، وعلقت مع صورها التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "عيد حب سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".

وأحدثت صور روبي في "الفالنتاين" ضجة على موقع "إنستغرام"، بعد ساعتين فقط من طرحها لها، إذ حظيت بإعجاب أكثر من 22 ألف شخص.

يعتبر يوم الرابع عشر من شباط/ فبراير يوم القديس فالنتاين، يوما للحب أو عيدا للعشاق، إذ تعود طقوس هذا العيد إلى أصول مسيحية اتبعت بعد مقتل القديس فالنتاين الذي كرس حياته ووهبها لتزويج العشاق الذين كانوا يعتنقون المسيحية سرا خوفا من بطش السلطة الرومانية آنذاك، في القرن الثالث الميلادي بحسب ما تحكيه الروايات.

واتخذ اللون الأحمر رمزا لدمه الذي سال على يد قاتليه، بتهمة ممارسته سرا من أسرار المسيحية.

وتحول هذا اليوم إلى عيد يعبر فيه المحبون عن عشقهم وهيامهم، من خلال التهاني، وتقديم الورود والهدايا لبعضهم بعضا.