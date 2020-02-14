أنثى فيل يتيمة تتعافى من إصابات مخيفة من فعل الإنسان... فيديو

لم تلحظ أنثى الفيل "خانيزيا"، المصيدة التي نصبها أحد الصيادين لها، في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، ما أدى إلى تعرضها لإصابات مخيفة متفرقة في الوجه.

وتسببت الأسلاك الحادة في قطع فم "خانيزيا" ووجهها، بالإضافة إلى إصابات تحت أذنيها وذقنها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وتم العثور على "خانيزيا"، البالغة من العمر 4 أشهر، قبل عدة أيام، وكانت تعاني من الجفاف الشديد، جراء نزيفها، ونقلت على الفور إلى مركز هودسبروت لإعادة تأهيل وتنمية الفيلة.

وبعد مرور شهر على إسعافها، تعافت صحة "خانيزيا" تماما، واستردت وزنها ليصبح 150 كيلوغراما، بل وأصبحت تزداد في الوزن يوميا بمعدل 500 غرام، كما أنها تمضي وقتها في المركز التأهيلي في اللعب مع القائمين على رعايتها.

وتقول أدين رودي، مؤسسة المركز، إنها لا تعرف كيف انفصلت خانيزيا عن والدتها وقطيعها، متوقعة أن يشهد المركز زيادة في عدد الأفيال اليتيمة في المستقبل، بسبب الصراع الدائر حاليا على الحيوانات في جنوب أفريقيا.