رسالة من 3 كلمات من عمرو دياب إلى دينا الشربيني في عيد الحب

وجّه المطرب المصري، عمرو دياب، رسالة إلى الممثلة المصرية، دينا الشربيني، احتفالا بعيد الحب "فالنتاين"، والذي يصادف يوم 14 فبراير/ شباط من كل عام.

وشارك "دياب" صورة حديثة له مع دينا الشربيني، وهما يجلسان في أحد المطاعم، وجاءت رسالته في صورة 3 كلمات هي "زي ما انتي".

View this post on Instagram Happy Valentine's Day (#زي_مانتي) A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Feb 14, 2020 at 8:32am PST

واستوحى عمرو دياب رسالته إلى دينا الشربيني، من اسم أغنياته، ضمن ألبومه الغنائي الجديد "سهران"، الذي طرحه مؤخرا.

وتتردد شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خاصة بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يشار إلى أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.