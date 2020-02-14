أول ظهور للممثل روبرت باتنسون في فيلم "باتمان" الجديد... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أول صور للممثل البريطاني، روبرت باتنسون، وهو يرتدي زي "باتمان" (الرجل الوطواط)، وذلك قبل عام من طرح أحدث أفلام بطل قصص "دي سي" الهزلية الشهير، في دور العرض السينمائية.

وشارك مخرج الفيلم، مات ريفز، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا، من اختبار كاميرا أجراه على روبرت باتنسون، وهو مرتدي لزي "باتمان"، من أجل تشويق الجمهور، المتحمس لمشاهد الفيلم في 2021.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "ذا باتمان"، وهو من إنتاج شركة "وارنر براذرز" الأمريكية.

وحازت إطلالة روبرت باتنسون في زي "باتمان" على إشادة من جانب محبي "باتمان"، متوقعين أنه سيكون ملائما في حلة "فارس الظلام" المحارب للجريمة.

وسيكون روبرت باتنسون، الذي نال شهرته العالمية من بطولته لأفلام "توايلايت"، هو أحدث ممثل يجسد "باتمان" على شاشة السينما، بعد الممثل الأمريكي، بن أفليك، الذي قدم الشخصية في فيلمي "Batman v Superman: Dawn of Justice" من إنتاج 2016، و"Justice League" (2017).