كيف استقبل جمهور نانسي عجرم الفنانة اللبنانية في أول حفل بعد حادث القتل... فيديو

أحيت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في استاد القاهرة الدولي، احتفالا بعيد الحب "فالنتاين"، في أول مواجهة لها مع جمهورها بعد حادث القتل بداخل منزلها قبل شهر.

وقوبلت الفنانة الشهيرة بحفاوة شديدة من جانب الجمهور، الذي تفاعل معها، وغنت له عددا من أشهر أغنياتها، ومنها "أخاصمك آه" و"أنا مصري".

وحرصت نانسي عجرم على مصافحة الجمهور من خلف الأسوار الشائكة في الاستاد، والسماح له بالتقاط صور لها من هواتفه الذكية.

وشارك نانسي عجرم إحياء حفل عيد الحب في القاهرة، الفنان تامر حسني، والمطربة ساندي، والمطرب اللبناني وائل جسار.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، شاركت نانسي عجرم، صورة لإطلالتها في حفل استاد القاهرة الدولي، وغردت معها: "ليلة حب حلوة مثل قلوبكم".

يشار إلى أن المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وافق القاضي منصور على تعيينها.

كما أشارت إلى أنه ‏سيرافق الأطباء الشرعيين، طبيب شرعي سوري، أثناء فحص الجثة.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.