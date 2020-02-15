ميريام فارس تتحدى جمهورها بالرقص في الإمارات... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع مصورة للفنانة اللبنانية، ميريام فارس، وهي تخوض تحديا للرقص مع جمهورها، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الجمعة، في الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر المقطع المصور، تنافس معجبين مع ميريام فارس بشدة في الرقص، خلال الحفل، الذي أقيم في إمارة رأس الخيمة، بمناسبة عيد الحب "فالنتاين".

ميريام فارس تتحدى جمهورها في الرقص خلال حفلها أمس في الإمارات 🕺💃🏻#عرب_وود@myriamfares pic.twitter.com/gi6U08HyyD — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) February 15, 2020

وذكرت تقارير صحفية، أن ميريام فارس، سألت منظمو الحفل إن "كان الرقص مسموحا هنا أم لا؟!".

يشار إلى أن ميريام فارس، التزمت بتوجيهات منظمي حفلها في المملكة العربية السعودية، بعدم الرقص على المسرح، وقالت للجمهور وقتها: "مسموح لي بس أطق رقبة".