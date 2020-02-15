قبل محاكمتها... انتحار مذيعة بريطانية شهيرة عن 40 عاما

وقالت أسرة "فلاك" في بيان رسمي: "نؤكد أن كارولين توفيت في 15 فبراير/ شباط، ونطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب، وألا يحاولوا الاتصال بنا أو تصويرنا"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم العثور على جثة كارولين فلاك، بداخل شقتها، في العاصمة البريطانية لندن.
وقال محامي عائلة كارولين فلاك، لنقابة الصحافة، إنها انتحرت، وتم العثور على جثتها بداخل شقتها بشرق لندن.
Rest in Peace to Caroline Flack, who was found dead in her home yesterday, aged 40. pic.twitter.com/qyTiDOrVo5— Love Island Reactions (@LoveIsIandUK) February 15, 2020
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ورحلت كارولين فلاك، قبل خضوعها للمحاكمة، في واقعة اعتدائها على صديقها، وذلك في 4 مارس/ آذار المقبل.
ونالت كارولين فلاك، شهرتها من تقديمها لبرنامج تلفزيون الواقع "Love Island" (جزيرة الحب)، بالإضافة إلى برامج "إكس فاكتور" و"I’m a Celebrity, Get me out of Here Now".
No😭😭😭😢😢😢😢 RIP #CarolineFlack pic.twitter.com/sKBFgKZQXg— David Walker (@flaresboy) February 15, 2020
وألقت الشركة القبض على كارولين فلاك، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة الاعتداء على صديقها، البالغ من العمر 27 عاما بمصباح في منزلهم، في ما تسبب في جرح كبير برأسه.
وأفرجت القاضية جوليا نيوتن، عن فلاك بكفالة مالية، لكنها فرضت عليها شروطا، وهي عدم الاتصال بصديقها بأي شكل من الأشكال حتى موعد المحاكمة في مارس.
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