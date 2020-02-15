قبل محاكمتها... انتحار مذيعة بريطانية شهيرة عن 40 عاما

توفيت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء البريطانية، كارولين فلاك، اليوم السبت، عن عمر 40 عاما.

وقالت أسرة "فلاك" في بيان رسمي: "نؤكد أن كارولين توفيت في 15 فبراير/ شباط، ونطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب، وألا يحاولوا الاتصال بنا أو تصويرنا"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم العثور على جثة كارولين فلاك، بداخل شقتها، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال محامي عائلة كارولين فلاك، لنقابة الصحافة، إنها انتحرت، وتم العثور على جثتها بداخل شقتها بشرق لندن.

Rest in Peace to Caroline Flack, who was found dead in her home yesterday, aged 40. pic.twitter.com/qyTiDOrVo5 — Love Island Reactions (@LoveIsIandUK) February 15, 2020

View this post on Instagram One in Lisbon @schullerinc A post shared by Caroline (@carolineflack) on Feb 3, 2019 at 11:11am PST

ورحلت كارولين فلاك، قبل خضوعها للمحاكمة، في واقعة اعتدائها على صديقها، وذلك في 4 مارس/ آذار المقبل.

ونالت كارولين فلاك، شهرتها من تقديمها لبرنامج تلفزيون الواقع "Love Island" (جزيرة الحب)، بالإضافة إلى برامج "إكس فاكتور" و"I’m a Celebrity, Get me out of Here Now".

وألقت الشركة القبض على كارولين فلاك، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة الاعتداء على صديقها، البالغ من العمر 27 عاما بمصباح في منزلهم، في ما تسبب في جرح كبير برأسه.

وأفرجت القاضية جوليا نيوتن، عن فلاك بكفالة مالية، لكنها فرضت عليها شروطا، وهي عدم الاتصال بصديقها بأي شكل من الأشكال حتى موعد المحاكمة في مارس.