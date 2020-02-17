سامسونغ في موقف محرج بعد فيديو يكشف عيبا خطيرا في هاتفها الجديد

وضع مقطع مصور شركة سامسونغ في موقع محرج، بعدما كشف ضعف شاشة هاتفها الجديد غلاكسي Z Flip الذي يستخدم "Ultra Thin Glass".

وكانت سامسونغ قد أشادت بقدرات هاتفها الجديد وصفته بأنه ثورة حقيقية في عالم شاشات الهواتف القابلة للطي، عقب صدوره الأسبوع الماضي ضمن فعاليات حدث الشركة الأبرز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والهاتف الجديد لسامسونغ يعد أول هاتف مزود بشاشة زجاجية قابلة للطي في عالم غلاكسي.

غير أن هذه الدعاية، ضربها مقطع الفيديو التجريبي الذي نشر بقناة اليوتيوب "JerryRigEverything"، أظهر فيه التقني الشهير زاك نيلسون مدى سهولة خدش شاشة.

ولاقي المقطع المصور تفاعلا كبيرا، إذ كشفت أرقام المشاهدات على موقع يوتيوب أن هناك حوالي 5 مليون مشاهد للمقطع خلال يومين فقط.

وحسب تقرير موقع "ذا فيرج" أكد نيلسون في اختباراته الأولية، تعرُض شاشة غلاكسي Z Flip للخدش؛ ما يشير إلى أن السطح العلوي يحتوي على مادة بلاستيكية فوق الزجاج.

وبحسب التقرير، قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم أظافر طويلة إلى توخي الحذر إذا ما قاموا بالتقاط "Z Flip"، إذ إن ذلك يعد مؤشرا على أنه لا يزال أقل دائما من الزجاج غير القابل للطي.

وأثناء اختباره، توقع "زاك" أن سامسونغ قد تستخدم مادة "هجينة"، مثل البلاستيك المحمل بقطع من الزجاج لتعزيز متانته.

وأكدت سامسونغ لـ "ذا فيرج" في وقت سابق أنه يمكن لعملاء غلاكسي Z Flip الدفع لاستبدال الشاشة لمرة واحدة بمبلغ 119 دولارا، مع توفر بديل مجاني لمرة واحد لطبقة الحماية كخيار آخر.

وكشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، في مؤتمر "Unpacked" الذي أقيم في سان فرانسيسكو، في 11 فبراير/شباط الجاري.

وافتتحت "سامسونغ" الحدث بالكشف عن هاتفها القابل للطي المعروف باسم "Galaxy Z Flip"، الذي أعلنت عنه في حفل "الأوسكار"، بسعر يصل لـ 1280 دولارا.

ويتميز الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل، وبشاشة 6.7 إنش بتقنية "OLED"، بالإضافة لإصداره بثلاثة ألوان هي الذهبي والأسود والبنفسجي.