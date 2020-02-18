بأحمر شفاه... طفلة نانسي عجرم تحدث ضجة على الإنترنت... فيديو

أحدثت "إيلا" ابنة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ضجة على شبكة الإنترنت، بعد تداول مقطع مصور طريف لها.

وتظهر ابنة نانسي عجرم في المقطع المصور، وهي تجسد مشهدا تمثيليا للممثلة السورية "شكران مرتجى" وتضع الكثير من طلاء الشفاه الأحمر على شفتيها

وتم نشر المقطع عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، والذي تظهر فيه "إيلا" (8 سنوات) وهي تجلس على الأرض، ووضعت كمية كبيرة من أحمر الشفاه، وقدمت مشهدا كوميديا، لكنها بسبب صغر سنها لم تنجح في نقل كل ما يقال من كلمات المشهد الأساسي بشكل صحيح.

View this post on Instagram A post shared by nancyajram2008 (@nancyajramcd) on Feb 12, 2020 at 4:31am PST

وحاز المقطع المصور على إعجاب آلاف المتابعين، الذين امتدحوا خفة ظل ابنة نانسي عجرم، كما أشادوا بقدراتها التمثيلية في هذه السن المبكرة، وتنبأوا لها بمستقبل فني كبير.

وكانت نانسي عجرم أحيت، الجمعة الماضية، حفلا غنائيا في استاد القاهرة الدولي، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب "فالنتاين"، وهو أول حفل لها بعد واقعة القتل بداخل منزلها في لبنان، الشهر الماضي.