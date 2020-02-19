للحفاظ على قدراتها الموسيقية...سيدة تعزف على الكمان أثناء عملية جراحية...فيديو

عزفت مريضة على آلة الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ بأحد المستشفيات البريطانية، كي يتسنى للجراحين الحفاظ على قدرتها على عزف الموسيقى في عملية فريدة من نوعها.

ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المريضة داجمار ترنر، عزفت على آلة الكمان خلال عملية استئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ كان قريبا من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى، في محاولة منها للحفاظ على قدراتها الموسيقية.

وضع البروفيسور كيومارس أشكان استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كولدج، خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثم حثها على العزف في أثناء استئصال الورم للحيلولة دون تضرر قدراتها في العزف على الكمان.

وقال أشكان: "كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض لي على آلة (أثناء جراحة). نجحنا في استئصال 90% من الورم بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشارا سريعا للخلايا، مع الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى".

من جانبها، شكرت داجمار الجراحين، وقالت: "الكمان هي شغفي، أعزف عليها منذ أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على العزف كان مفجعا".