فتاة تتحدى ليدي غاغا بأداء أغنيتها بشكل رائع لتشعل مواقع التواصل...فيديو

تعود قصة المقطع المصور لكيفين فريش ووتر، الذي يعرف بأنشطته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر العديد من المقاطع المصورة المثيرة التي يقوم بتصويرها في الشوارع.
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FINISH THE LYRICS!!! 🎤😂😂😂 (Inspired by @arron_crascall) 🎤 @charlotteawbery
ويظهر المقطع المصور الذي تم نشره في 16 فبراير/شباط، عندما اقترب ووتر من شارلوت أوبيري وهي مغنية من شرق لندن كان قد التقاها في مترو الأنفاق ليطلب منها إكمال أغنية Shallow التي كان قد بدأ بغنائها، لتتفاجأ في البداية وتنطلق بعدها بالغناء بصوت وأداء أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل.
This guy challenged strangers to ‘finish the lyrics’ and this woman passing by started belting out Shallow like she was performing at the Oscars, literally flawless 😭— Anthony | Lady Gaga News (@antpats2) February 18, 2020
📹: Kevin Freshwater pic.twitter.com/P8Vn5qj4Nn
وعلق أحد المتابعين، قائلا: "يجب على ليدي غاغا العثور على هذه السيدة لأنها تستطيع أن تغني".
Gaga needs to see this and we need to find this woman because whew she can SING 😭— Anthony | Lady Gaga News (@antpats2) February 18, 2020
فيما وصف بعضهم المغنية بأنها جميلة وشعرها مدهش.
That cute little “thank you” at the end, she’s so beautiful. & her hair is amazing— Global Esthetician (@LaBeautyologist) February 18, 2020
يذكر بأن المقطع المصور حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة و688 ألف إعجاب و150 ألف إعادة للتغريدة.
وفاز فيلم Shallow الذي قامت كتبته كل من ليدي غاغا ومارك رونسون وأنتوني روسوماندو وأندرو وايت، بجائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية في عام 2019.
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