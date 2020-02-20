5 أطعمة ومشروبات عليك تناولها بعد تبرعك بالدم

يعتبر التبرع بالدم من أفضل الطرق التي تجعل الدم صحيا، لأنه ينقي الدم ويجدده ويحافظ على صحة الجسم.

ذكر تقرير نشره موقع "سبوون يونفرسيتي"، أن هناك قائمة تشمل 5 أطعمة ومشروبات، من الضروري تناولها بعد التبرع بالدم.

وأوضح أنه يجب توافر شروط معينة في الشخص الذي سيتبرع بدمه، أبرزها ألا يقل وزنه عن 50 كغ وأن يكون عمره من 18 لـ 65 ولا يعانى من أي أمراض معدية.

وأضاف التقرير أن الشخص الذي يتبرع بالدم يجب أن يتناول أنواع معينة من الطعام والشراب، لتعويض جسمه العناصر التي فقدها، ويعيد إليه الطاقة والحيوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات تجعل عملية التبرع غير مخيفة، خصوصا بعد الشائعات التي يتداولها الأشخاص من خطورة التبرع بالدم، وضمت القائمة الأطعمة الخمس التالية:

1- العصائر

تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية، ومنها عصير البرتقال، الجوافة، المانجو، الحليب.

2- المخبوزات المحلاة

تحتوي على السكر والزبدة والدقيق التي بحد ذاتها تمثل الطاقة والحرارة في الجسم.

3- الأفوكادو

علاوة على كونها لذيذة، فهي فاكهة مليئة بأوميغا 3، والأفوكادو غني بالدهون الصحية والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

4- السبانخ

تحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تساعد في تعزيز صحة الجسم.

5- المكسرات

تعتبر من أهم أنواع الأطعمة الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأنيميا وضعف الجسم.