شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها في الكويت بطلب غريب من زوجها... فيديو

وتظهر شيرين في المقطع المتداول، وهي تقف على المسرح وتنادي زوجها، المطرب حسام حبيب، وتطلب منه أن يحملها حتى تنزل وتقترب من الجمهور، ما أثار هتافات العديد من الحاضرين.
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وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلها في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.
#شيرين_في_AUM pic.twitter.com/iEJzSSJRtg— AUM (@Official_AUM) February 20, 2020
وكانت تقارير زعمت أن شيرين عبد الوهاب تحضر مفاجأة لجمهورها، عقب إحياء حفلها في الكويت، وهو إعلان عودتها إلى نشاطها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت أن تغلقها منذ أشهر.
#شيرين_في_AUM pic.twitter.com/ZEJHzyGBS0— AUM (@Official_AUM) February 20, 2020
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• • • لحظة وصول ملكة المشاعر الى حفلها المقام في الكويت #شيرين_في_AUM #شيرين | #الشعب_الشيريني | #ملكة_المشاعر | تابعوا حسابات ملكة المشاعر الرسمية : https://www.youtube.com/OfficialSherine https://www.instagram.com/sherine https://twitter.com/sherine https://m.facebook.com/OfficialSherine _____________ تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي : https://www.instagram.com/3sha8Shereen https://twitter.com/3sha8Shereen
يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، خضعت مؤخرا لعملية جراحية، وصرحت من قبل في أحد اللقاءات، بأنها حاليا تتمتع بصحة جيدة، وتستعد حاليا لبدء تصوير فيلم "حبيبي"، الذي يعد العمل السينمائي الثاني، عقب تجربتها الأولى منذ 17 عاما من خلال فيلم "ميدو مشاكل"، من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي.
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