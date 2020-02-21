شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها في الكويت بطلب غريب من زوجها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من أحدث حفلات المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي أحيته أمس الخميس في الكويت.

وتظهر شيرين في المقطع المتداول، وهي تقف على المسرح وتنادي زوجها، المطرب حسام حبيب، وتطلب منه أن يحملها حتى تنزل وتقترب من الجمهور، ما أثار هتافات العديد من الحاضرين.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Feb 20, 2020 at 3:49pm PST

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلها في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

وكانت تقارير زعمت أن شيرين عبد الوهاب تحضر مفاجأة لجمهورها، عقب إحياء حفلها في الكويت، وهو إعلان عودتها إلى نشاطها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت أن تغلقها منذ أشهر.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، خضعت مؤخرا لعملية جراحية، وصرحت من قبل في أحد اللقاءات، بأنها حاليا تتمتع بصحة جيدة، وتستعد حاليا لبدء تصوير فيلم "حبيبي"، الذي يعد العمل السينمائي الثاني، عقب تجربتها الأولى منذ 17 عاما من خلال فيلم "ميدو مشاكل"، من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي.