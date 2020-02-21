ممنوع لأقل من 12 عاما... تفاصيل أولى حفلات محمد منير في السعودية

يستعد المطرب المصري، محمد منير، لإحياء أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية.

وسيقام الحفل، الجمعة 28 فبراير/ شباط الجاري، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

وكشف الموقع المخصص لحجز تذاكر الحفل، أن أسعارها تبدأ من 200 ريال سعودي لفئة "البرونز" وحتى 1550 ريال لـ"Vip".

وذكر الموقع، أنه من المقرر أن يقام حفل احتفاء باللغة العربية، يتخلله استعراض من فرقة رضا المصرية للفنون الشعبية، وحفل غنائي ساهر لمحمد منير.

ولفت إلى أنه مسموح الدخول فقط لمن هم أكبر من 12 عاما.

ومن المتوقع أن يؤدي محمد منير في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "نعناع الجنينة، وفي عشق البنات"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "وطن"، ومنها، "طاق طاقية، ابعد عينيك عني، لو باقي في عمري".