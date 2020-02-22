أشعة ليزر تحرق عين طيار في السماء

أصيب طيار متدرب في بريطانيا بحروق عقب تعرضه لشعاع "ليزر" قادم من الأرض تم توجيهه إلى قمرة القيادة خلال طيرانها.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 21 عاما "أصيب بشعاع الليزر تسبب في حرق لمقلة عينه"، بحسب ما نشرته شبكة "إي بي سي" الإخبارية.

وأضاف "هبطت الطائرة بأمان ونقل الطيار إلى مستشفى جون رادكليف للعلاج. مدى إصابته غير معروفة حتى الآن".

وعلق ضابط التحقيق رينيه غابي كريستوفيني، قائلا: "كانت هذه أفعال متهورة للغاية ووضعت الطائرة في خطر كبير".

وتابع "تعرض الطيار المتدرب للطائرة الأولى لإصابات في عينه، نتيجة لهذا الهجوم وقد تؤدي الإصابات إلى عدم قدرته على الطيران بعد الآن".

وأضاف "تهور مثل ذلك لا يعرض الطائرة فقط للخطر، ولكن جميع الركاب على متنها، وكذلك المواطنين على الأرض".

وأتم "لا نعرف أصل هذه الهجمات بالليزر، لكن بالنظر إلى حدوثهما في توقيتين متقاربين، فإنني أناشد أي شخص لديه أي معلومات يمكن أن تساعد هذا التحقيق، في الاتصال بالشرطة".