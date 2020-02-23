هكذا احتفل أبطال المسلسل الأمريكي "فريندز" بعودتهم بعد غياب 16 عاما

علق أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز"، على عودتهم من جديد، بعد غياب 16 عاما عن المشاهدين.

وشارك أبطال المسلسل الستة، جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، وديفيد شويمر، وماثير بيري، ومات لوبلان، عبر حساباتهم الرسمية على موقع "إنستغرام"، أمس السبت، صورة لهما من المسلسل، وكتبوا معها: "هذا يحدث"، في تأكيد منهم إلى عودتهم إلى الشاشة الصغيرة من جديد.

وحصدت الصورة التي شاركتها الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، عبر "إنستغرام"، أكثر من 9 ملايين إعجاب، في خلال يوم واحد فقط.

وأعلنت أكبر الشبكات التلفزيونية الأمريكية "وارنر ميديا"، التي تمتلك الشبكة "إتش بي أو"، جمع ممثلي مسلسل "فريندز" لتصوير حلقة جديدة.

ونشرت الشبكة التلفزيونية على صفحتها، يوم 21 فبراير/شباط، أن العرض الأول سيتم على منصة "إتش بي أو ماكس" في مايو/أيار عام 2020.

وسيعود كل من، جينيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيري إلى أدوارهم الكوميدية الشهيرة.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" العشرة، في خدمتها الجديدة، التي تنطلق في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكانت جينيفر أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من مسلسل "فريندز"، قائلة: "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم، لذلك فنحن نحاول فقط، نعمل على شيء ما".

وتم بث مسلسل "فريندز" على شبكة "إن بي سي"، من 22 سبتمبر/ أيلول 1994 حتى 6 مايو/ أيار 2004، واستمر لعشرة مواسم.