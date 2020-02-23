فيديو... رسالة مؤثرة من الشاب المختطف يوسف العماري إلى أخيه السابق

وجه الشاب المختطف يوسف العماري، رسالة مؤثرة إلى أخيه في حياته السابقة.

وعاد العماري إلى أسرته عقب سنوات من الاختطاف وصلت إلى ما يزيد عن 20 عاما، وقال العماري في مقطع فيديو: "لن أنساك. أنت من علمتني كيف أكون رجلا".

وأضاف "أخي الكبير في حياتي السابقة، أحب أن أقول لك إن الفضل لك في أن أكون رجلا. الفضل كله بعد الله إليك أنت. أنت من علمني كيف أكون رجلا".

وأكمل "لن ووأكمل ستحيل لن أنساك، ستظل دائما تاجا على رأسي. دائما ستظل أخي".

وعثرت السلطات السعودية على شابين اختطفا فور ولادتهما قبل ما يزيد عن 20 عاما، في واقعة غريبة وغامضة.

وضبطت السلطات مواطنة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لشابين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عاما، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأجرت الجهات المختصة فحصا للحمض النووي للمختطفين قبل 20 عاما لمطابقته مع الأسرتين، للتأكد من هوية ونسب الشابين.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في المملكة، أنه عقب البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية، تم كشف علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، في حادثين منفصلين.