لحظة مقتل طيار وهو داخل صاروخ فضاء... فيديو

قتل طيار أمريكي، يوم السبت 22 فبراير/شباط، داخل صاروخ محلي الصنع، أقلع به ليسقط بعد وقت قصير من إقلاعه.

سقط مايك هيوز، البالغ من العمر 64 عاما وهو بداخل صاروخ محلي الصنع يعمل بالبخار في صحراء كاليفورنيا، ليلقى مصرعه.

وتم تصوير عملية الإقلاع ضمن برنامج تلفزيوني جديد حول صانعي الصواريخ الهواة يتم بثه على قناة العلوم الأمريكية. وبهذا الصاروخ يدوي الصنع كان ينوي الارتفاع 1525 مترا.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

ونشرت قناة العلوم على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها " توفي هيوز بشكل مأساوي خلال محاولة لإطلاق صاروخ محلي الصنع. أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه خلال هذا الوقت العصيب، لقد توفي وهو يسعى لتحقيق حلمه وكانت قناة العلوم هناك لتوثيق رحلته".

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

مايك ومساعدين له قاموا ببناء الصاروخ محلي الصنع في فناء منزله، وأنفقوا حوالي 18000 دولار.