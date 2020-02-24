الشرطة السعودية تحبط مخطط لتهريب كميات هائلة من الأقراص المخدرة... فيديو

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم المديرية، النقيب محمد بن خالد النجيدي، قوله إنه في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم إحباط عملية التهريب.

#مكافحة_المخدرات بمنطقة الرياض تحبط محاولة تهريب (1.608.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة إحترافية داخل عبوات بودرة غراء . pic.twitter.com/3O15psR26T — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 24, 2020

​وأوضح أن العملية كانت تهدف لتهريب ما يزيد على 1.6 مليون قرص من مخدر "الأمفيتامين"، مخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات لبودرة الغراء، مضيفًا: "تم ضبط الأقراص وإلقاء القبض على المهربين".

وأضاف أن المهربين هم 5 أشخاص بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.