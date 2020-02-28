هل أصيب جاكي شان بفيروس "كورونا"؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، أنباء حول إصابة الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، بفيروس "كورونا" المستجد.

وانتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان بالفيروس التاجي، بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، وذلك بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية، أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا في الحجر الصحي، وذلك بعد حضورهم حدثا. لكن فيما بعد تبين أن جاكي شان كان متواجدا في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" الصينية.

كما نفى جاكي شان هذه الشائعة، أمس الخميس، كاتبا في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".