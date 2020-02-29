دعاء لشريهان يثير قلق محبي عادل إمام على صحته

أثار دعاء للفنانة المصرية، شريهان، اليوم السبت، قلق محبي الفنان عادل إمام على حالته الصحية.

وغردت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".

وتابعت: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام".

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.



سلامتك 1000 مليون سلامه #عادل_إمام — Sherihan (@Sherihan) February 29, 2020

وكان عادل إمام تغيب، أمس الجمعة، عن حضوره حفل تكريمه في الدورة الـ68 للمهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه، نجله الأكبر، رامي إمام.

وأوضح رامي إمام خلال تسلمه جائزة الريادة السينمائية، أن غياب والده بسبب إصابته بنزلة برد، مداعبا الحضور: "مش كورونا".

واختتم المخرج المصري كلمته، بتوجيه الشكر لمدير المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الأب بطرس دانيال على الجائزة.