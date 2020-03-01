"إل جي" تقدم إضافات جديدة بطرح هاتفها الخارق... فيديو

أعلنت شركة "LG" الكورية عن هاتفها الجديد "V60 ThinQ 5G" بمواصفات فريدة من نوعها لم تكن موجودة في أجهزتها الذكية من قبل، وبمعالج يُعد الأقوى في العالم حالياً، في محاولة منها لكسر الركود عن حجم مبيعاتها الضئيل.

يتوقع المتابعون أن يصبح هاتف "V60 ThinQ 5G" الذي كشفت عنه LG فجأة من أكثر الهواتف رواجاً كونه يلبي تطلعات الكثير من مستخدمي الهواتف، ويحمل تقنيات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل، خاصة أنه متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

أحد أهم الميزات الجديدة، أنه يضم ثلاث كاميرات في الخلف إحداها للتصوير ثلاثي الأبعاد، وبطارية بسعة 5000 تعمل لأكثر من يوم في الاستخدام المتواصل، بحسب ما ذكر موقع "gsmarena".

وكما كان الحال مع غالبية هواتف LG الرائدة، فالهاتف LG V60 ThinQ 5G الجديد يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G، وشهادة IP68 التي تعني أن الهاتف مصمم لمقاومة المياه والغبار.

وعلى غرار هاتف العام الماضي، يأتي الهاتف الجديد مع شاشة ثانوية تسمح باستخدامه كهاتف قابل للطي. وتأتي الشاشة الثانوية بالمواصفات ذاتها لشاشة الهاتف من حيث النوع، والقياس والدقة.