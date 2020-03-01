كارول سماحة تثير الذعر في باريس والشرطة الفرنسية تحاصرها... فيديو

وقالت المطربة الشهيرة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنها فوجئت بوصول الشرطة الفرنسية، إلى موقع تصوير أحدث أغنياتها المصورة "مش هعيش"، بعد اعتقادهم أنها ستنتحر بإلقاء نفسها من شرفة المنزل.
وتابعت أن قوات الأمن الفرنسي صعدت إلى المنزل، حيث تصور المشهد، ولكن طاقم تصوير الأغنية أكدوا لهم أن الموضوع "تمثيل" من أجل تصوير الأغنية.
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🔴 من #فرنسا تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة #مش_هعيش الذي أثار بلبلة كبيرة في شوارع باريس لدى المارة حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار وتدخلت الشرطة الفرنسية و قد دخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق! وأكدنا للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بفيديو كليب الجديد .... #MoshHaEish #مش_هعيش Produced by @anghami Directed by @jadshwery Lyrics: @amirteima Music: @islamzaki Arranged by @alexandremissakian
وأغنية "مش هعيش"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع موسيقي، ألكساندر ميساكيان، ومن إخراج جاد شويري.
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