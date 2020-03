كارول سماحة تثير الذعر في باريس والشرطة الفرنسية تحاصرها... فيديو

View this post on Instagram

🔴 من #فرنسا تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة #مش_هعيش الذي أثار بلبلة كبيرة في شوارع باريس لدى المارة حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار وتدخلت الشرطة الفرنسية و قد دخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق! وأكدنا للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بفيديو كليب الجديد .... #MoshHaEish #مش_هعيش Produced by @anghami Directed by @jadshwery Lyrics: @amirteima Music: @islamzaki Arranged by @alexandremissakian