"الرجل الخفي" يتفوق على ويل سميث ويتصدر إيرادات السينما الأمريكية... فيديو

تصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد "The Invisible Man" (الرجل الخفي) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع.

وحقق الفيلم حتى يوم الأحد الأول من مارس/ آذار الجاري، 29 مليون دولار، وهو مستوحى من الرواية الكلاسيكية لإتش. جي. ويلز، وتدور أحداثه حول "سيسيليا" التي تشك في وفاة حبيبها السابق، بعد مرورها بسلسلة من الأحداث المرعبة، من فعل شخص خفي لا تراه.

ويعتبر الفيلم إعادة سينمائية لفيلم "الرجل الخفي"، الذي سبق وأن قدمته في السينما الأمريكية في العديد من النسخ، لعل أشهرها فيلم "الرجل الخفي"، من إنتاج عام 1933، وفيلم "Hollow Man" من إنتاج 2000، ومن بطولة كيفين بيكون.

وفيلم "الرجل الخفي"، من بطولة إليزابيث موس، بطلة المسلسل الشهيرة "The Handmaid's Tale"، إلى جانب وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير وهو من إخراج لي وينيل.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "Sonic The Hedgehog" (سونيك القنفذ)، المستوحى عن أشهر ألعاب الفيديو من إنتاج "سيغا"، من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 16 مليون دولار، وهو من بطولة الممثل الكوميدي الكندي جيم كاري.

كما تراجع فيلم المغامرات "The Call of the Wild" (نداء البرية) من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 13.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "بطل الأكاديمية: صعود الأبطال" (ماي هيرو أكاديميا :هيروس رايزنج) المركز الرابع مسجلا 5.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي "Bad Boys for Life" (أشقياء إلى الأبد) من المركز الرابع إلى المركز الخامس، محققا 4.3 مليون دولار.

والفيلم هو الجزء الثالث من أفلام الحركة والمغامرات "Bad Boys"، من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، وتشارك في بطولته المطربة الأمريكية فانيسا هادجنز، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.