محامي رونالدينيو يوضح استخامه وشقيقه جوازات سفر مزيفة

أعلن المحامي، أدولفو مارين، أن اللاعب الشهير رونالدينيو وشقيقه، وقعا ضحية استخدام جوازات سفر مزيفة أثناء دخولهما الباراغواي.

ونقلت صحيفة "ABC Color" قول مارين عبر "تويتر": " يعتقد رونالدينيو وشقيقه أنهما ضحية لما حدث، حيث يمكن لهما عبور الحدود بشكل آمن وسهل باستخدام جوازهما البرازيلي".

#EsTendencia El ex astro del fútbol, Ronaldinho Gaúcho, fue demorado anoche por la Policía, tras ser denunciados por supuesto ingreso al país con pasaportes paraguayos de contenido falso. ⚽️🇧🇷



📲https://t.co/lbnZmrbrUk pic.twitter.com/Vg648pzv08 — ABC Digital (@ABCDigital) March 5, 2020

وأضاف المحامي أن رونالدينيو "أصيب بدهشة من هذا الموقف، ويعتزم الإدلاء بشهادته في مكتب المدعي العام، حيث سيكشف عمن أرسل له الجواز المزيف".

يشار إلى أنه تم إجراء تفتيش في غرفة الفندق التي يقيم فيها رونالدينيو وشقيقه روبرتو، اليوم الأربعاء، حيث تم العثور على جوازات سفر مزورة باسم اللاعب وشقيقه.

ووفقا لصحيفة "ABC Color"، فإن جوازات السفر التي يستخدمها رونالدينيو وشقيقه ترجع إلى امرأتين. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن رونالدينيو حصل على جواز السفر المزيف في البرازيل ولكن بعد ذلك قال إنه حصل عليه في مطار الباراغواي.