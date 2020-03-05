بعد اعتزاله "تويتر"... قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله

قرر المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، اليوم الخميس، التراجع عن قراره بإغلاق حسابه على "تويتر"، والتواجد من جديد على موقع التغريدات الشهير.

وبيّن عبد الله أن قراره نبع من مطالبات العديد من محبيه بالعودة إلى "تويتر"، وإلى متابعيه البالغ عددهم 3 ملايين متابع، كما اعتذر عن اتخاذه قرار اعتزال "تويتر" في لحظة غضب.

وعبر بيان على حسابه، غرد عبد المجيد عبد الله في البداية قائلا: "أنا مقدر وقفت من أحبني وتألم معي فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحب".

أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي فصدقا انتم من تبعثون السعادة و الحب والصفاء في هذا الكون لان الحياة هي بالاحترام و الحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب 🙏 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وتابع: "أحبابي أنا لا ادعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب...فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ هي الحياةُ محطّات وأعبرها كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ".

أحبابي

أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد وإنما انا واحد من البشر يحزن و يسعد يزعل ويفرح يخطئ و يصيب ..فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر



وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ



هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

واختتم المطرب السعودي الشهير بيانه: "وأخيرا اعترف أخطأت فالرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم 🙏 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

​وأغلق عبد الله حسابه الذي دشنه في نهاية 2011، بعد وقوع مشادة بينه وبين متابع عراقي، بشأن "الأغنية العراقية"، التي أثارت غضبه، بعد تضمينها لألفاظ غير لائقة.