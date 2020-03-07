بسبب كورونا.. صحيفة أسترالية تبتكر حلا "غريبا" لحل أزمة ورق الحمام

لجأت صحيفة أسترالية شهيرة إلى طريقة "غريبة" من أجل إيجاد حل لمشكلة ورق الحمام في أستراليا والتي تسبب بها فيروس "كورونا"، حيث أدت حالة الذعر في البلاد إلى تسابق المواطنين على ادخار مستلزمات الحمام ومن ضمنها أوراق الحمام.

قامت الصحيفة بطباعة صفحات إضافية في إصداراتها الأخيرة، من أجل توفير ورق الحمام.

ففي يوم الخميس 5 مارس/آذار قامت صحيفة NT News، والمشهورة محليا بإضافة ملحق خاص من ثماني صفحات يمكن قصه واستخدامه كورق للحمام.

وعلق رئيس تحريرها، مات ويليامز، قائلا "بالتأكيد ليست إصدارا سخيفا، نحن صحيفة معروفة على مستوى العالم، ونتفهم احتياجات قرائنا. ومواطنو الإقليم الشمالي في حاجة ماسة إلى ورق الحمام بالوقت الحالي، لذا كان يتعين علينا تقديم ما يحتاجونه".

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

هذا وشهدت البلاد حالة من الذعر بسبب فيروس "كورونا" دفع الناس لشراء الكثير من المواد الغذائية الأساسية، إلا أن سبب الإقبال الكبير على ورق الحمام غير معروف.

#ToiletPaperEmergency

When you actually need toilet paper, but the masses are stupid. pic.twitter.com/Is6LzHsy8j — Dan Packer (@Dcpacker) March 5, 2020

ليتصدر هاشتاغ #ToiletPaperEmergency، منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تم نشر العديد من التغريدات لأشخاص يحاولون تخزين كميات هائلة من ورق الحمام، ولرفوف المتاجر الفارغة.

I didn't realise Caronavirus made you shit that much!#toiletpapergate pic.twitter.com/WOZ0weR1yY — Andy Lee (@andy_lee) March 4, 2020

في الوقت الذي أعلن فيه متجر Woolworths على أنه سيبيع كل عميل من عملائه حزمة من أربع لفافات كحد أقصى.