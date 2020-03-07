كلب يسرق الأضواء بعد أن عبر المسبح دون أن يلمس المياه... فيديو

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب أراد عبور ضفتي مسبح عن طريق طوافة.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة ذا صن عبر صفحتها على موقع تويتر تردد الكلب في القفز على الطوافة بسبب شعور الخوف الذي راوده قبل أن يأخذ قراره.

This dog crosses pool from side-to-side without even getting wet pic.twitter.com/E5K46yS1c3 — The Sun (@TheSun) March 7, 2020

ولكن في النهاية اجتاز المسبح وقفز من الطوافة إلى الضفة الأخرى ما أثار إعجاب متابعي الصفحة ورواد تويتر بشكل عام.