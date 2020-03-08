"غوغل" يطلب اسم المرأة التي أثرت في حياتك

دائما ما يختار محرك البحث الأمريكي "غوغل" طريقة مبتكرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي، في 8 مارس/ آذار من كل عام.

وهذا العام، غيّر "غوغل" شعاره الشهير، بمقطع مصور، يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة.

وتؤكد "غوغل" من خلال هذا المقطع أن النساء أصبحن يزاولن مهاما مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.

There's nothing a woman can't do. Celebrating her power, strength, love, determination, talent, and identity, a very Happy Women's Day!

Image Credit: Google Doodle #InternationalWomensDay #HappyWomensDay2020 #IndianWomensMuseum pic.twitter.com/FVoU3lXNdH — Indian Womens Museum (@MuseumWomens) March 8, 2020

كما أن حساب "غوغل" بالعربية على موقع "تويتر"، طلب من كل متابع له أن يسلط الضوء على المرأة التي أثرت بحياته، وأن يشاركه اسمها وقصتها وما تعلمه منها وكيف سيحتفل بها هذا العام".

في #اليوم_العالمي_للمرأة سلّط انت الضوء على المرأة التي أثرت بحياتك، شاركنا اسمها، قصتها، ما تعلمته منها وكيف ستحتفل بها هذا العام! #اسأل_Google pic.twitter.com/iD3Qzdazdc — GoogleArabia (@GoogleArabia) March 8, 2020

​​وتقام الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.