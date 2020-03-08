أوركسترا قطر الفلهارمونية تعزف السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي بقيادة المايسترو كيتانكو

قدمت أوركسترا قطر الفلهارمونية بدار الأوبرا، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي، بقيادة المايسترو الروسي ديميتري كيتانكو، بمشاركة ليونيل شميث عازفا على الكمان، وجيوفاني باسيني على الـفيولا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، يعد كيتانكو أحد أعظم المايستروهات في عصرنا، إذ قام بقيادة أوركسترا قطر في أوروبا وأميركا وآسيا.

وأوضح كيتانكو، في تصريح صحفي، أنه منذ بدء العمل مع أوركسترا قطر الفلهارمونية، تم تأسيس تواصل جيد وثقة مع أعضاء الفرقة منذ البروفة الأولى والحفلة الأولى؛ مشيرا إلى أنه عندما يتم إنشاء علاقة عمل جيدة، تكون النتيجة دائما مثمرة.

أوركسترا قطر الفلهارمونية تقدم بدار الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، السمفونية الرابعة لتشايكوفسكي بقيادة المايسترو ديميتري كيتانكو، وليونيل شميث عازفا على الكمان وجيوفاني باسيني على الـ/فيولا/.#قنا pic.twitter.com/ctBhcfzvVu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 8, 2020

وقال كيتانكو للوكالة القطرية: "في كل مرة نعمل بحماس أكبر من السابق، مما يسمح لنا بأداء أعمال أكثر إثارة وتعقيدا".

وستتقيم الأوركسترا، الحفل المقبل، ليلة الأحد المقبل، وسيقود خلالها كيتانكو الأوركسترا لأداء السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي.