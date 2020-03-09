بعد 5 أفلام... دانييل كريغ يحسم جدل اعتزاله تجسيد "جيمس بوند"

حسم الممثل البريطاني، دانييل كريغ، الجدل المثار مؤخرا، حول اعتزاله تجسيد شخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، بعد تقديمه لها في 5 أفلام سينمائية.

وأكد كريغ خلال استضافته في البرنامج الأمريكي الكوميدي "ساترداي نايت لايف"، السبت، أنه فيلم "No Time to Die" سيكون آخر أفلامه وهو يجسد "جيمس بوند"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال لجمهور البرنامج: "الفيلم المقبل سيكون الأخير بالنسبة لي، ولكنه سيكون واحدا من أفضل أفلام "جيمس بوند، بفضل استعانتنا بفيبي والر بريدج، التي ساهمت بشكل فعال في السيناريو".

ويأتي تأكيد داييل كريغ باعتزاله تجسيد "جيمس بوند"، بعد انتشار أنباء تزعم أنه طلب من فريقه الدعائي بألا يروجوا لفيلم "No Time to Die" بأنه آخر أدواره كـ"بوند".

كما نفى دانييل كريخ لبرنامج "ساترداي نايت لايف"، أنه ينوي تقديم فيلما إضافيا من "جيمس بوند"، لكي يتم مقارنته بالممثل الاسكتلندي، شون كونري، الذي سبق وأن جسد "بوند" في 6 أفلام.

يشار إلى أنه سبق لدانييل كريغ، تجسيد دور "جيمس بوند" في 4 أفلام لأكثر من 15 عاما، ليصبح أطول الممثلين المشاركين في تاريخ سلسلة "بوند"، البالغ عمرها 58 عاما.

ولكن يظل الممثل الراحل، روجر مور، هو أكثر الممثلين تجسيدا لـ"جيمس بوند"، وذلك بسبعة أفلام.

وكان من المقرر أن يطرح فيلم "No Time to Die" في 2 نيسان/ أبريل المقبل، لكن قررت شركته المنتجة تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الحائز على جائزة أوسكار، من أصول مصرية، رامي مالك.