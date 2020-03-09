مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يلغي دورته التاسعة

أوقفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين، فعاليات دورته التاسعة المقامة حاليا في محافظة الأقصر، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي ذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء المصري بمنع أي فعاليات جماهيرية والانتقال بين المحافظات، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وجاء في بيان المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار".

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين، وقف فعالياته اليوم الاثنين بشكل طارئ.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "القرار يأتي للكشف على جميع ضيوف المهرجان من النجوم وصناع الأفلام والصحفيين، للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد".

وأضافت أنه "لم يتم الكشف حتى الآن إذا ما كانت باقى فعاليات المهرجان سوف تستأنف، حيث كان من المنتظر أن يقام حفل الختام يوم 12 مارس/ آذار الجارى".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 55 حالة، بينهم 12 حالة تم شفائهم تماما، مؤكدة أن الحالات الـ43 يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى العزل بمحافظة مرسى مطروح.

واتم افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الجمعة 6 مارس/ آذار الجاري، وكان من المقرر أن تستمر حتى 12 مارس، وتحمل اسم الممثل الراحل فريد شوقي (1920-1998)، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، وتعرض 90 فيلما ضمن المسابقات المختلفة والبرامج الموازية.

واختير الفيلم المصري "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، ومن بطولة خالد الصاوي وباسم سمرة ورانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد كمال ليكون فيلم الافتتاح، وعرض أول أمس السبت.