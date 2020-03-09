مقابل 55 مليون دولار... رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام

تخطط شركة "سبيس إكس" الأمريكية لإرسال ثلاثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية، في العام المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تحمل الرحلة التي ستستغرق 10 أيام مواطنين عاديين، سينقلون إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء وتجربة الحياة هناك في ظروف انعدام الجاذبية.

وستبلغ تكلفة تذكرة الرحلة السياحية نحو 55 مليون دولار، على أن يتم تخصيص جزء من قيمة التذاكر لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

If you have tens of millions of dollars to spare, you could as soon as next year be one of three passengers setting off aboard a spaceship to the International Space Station for a 10-day stay https://t.co/zrnOsBBfFs — The New York Times (@nytimes) March 6, 2020

وتم حجز مقعد في الرحلة من جانب شخص تم وصفه بـ"أحد عشاق الفضاء الأغنياء" لم يكشف عن هويته.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ "فالكون 9"، مع إحدى كبسولات Crew Dragon، التابعة لشركة "سبيس إكس".

يذكر أن الرحلات السياحية الفضائية باتت ممكنة، منذ أن أعلنت وكالة ناسا العام الماضي، البدء في فتح محطة الفضاء الدولية أمام المزيد من الرحلات الخاصة.