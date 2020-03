نصائح سمية الخشاب للقضاء على "كورونا"... فيديو

View this post on Instagram

شويه نصائح مني ليكم حبايبي و ربنا يحمينا كلنا❤️ ومفيش داعي نخاف من #الكورونا اهم حاجه الوقايه وان شاء الله فتره وتعدي 🙏🏼 #سمية_الخشاب Here's some advice for you my dearest friends so you can protect yourself and your loved ones❤️