ضد التنافسية واستغلال الفرص.. شركة "لايفبوي" تبدع في إعلان إنساني حول "كورونا".. فيديو

ويظهر في الإعلان الذي تم تداوله على نطاق واسع أن هذا ليس مجرد إعلان للايفبوي وإنما هو دليل بسيط لمحاربة فيروس "كورونا".

ويحوي الإعلان على بعض الإرشادات الواجب اتباعها للحماية من الفيروس التاجي.

وفي نهاية الإعلان ترجى الشركة استخدام أقرب صابون مثل لايفبوي أو ديتول أو جونسون أو لوكس، متناسية المنافسة بين الشركات.

هذا الا يسمونه تنافس بشرف 👌🏽

براڤوو لايفبوي 👏🏽 pic.twitter.com/pzUfOWt5qM — Hussain Ali (@halshafai91) March 15, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.