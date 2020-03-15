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    سفينة الاستطلاع والبحث العلمي الأدميرال فلاديميرسكي في الطريق من مونتيفيديو إلى القارة القطبية الجنوبية، 27 يناير 2020

    اكتشاف مخلوقات غريبة في أعماق جليد "أنتاركتيكا"

    © Sputnik . Alexey Kudenko
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    اكتشف علماء مخلوقات غريبة على عمق 740 مترا تحت الجليد في قارة "إنتاركتيكا".

    ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس"، تمكن فريق من جامعة نورثرين ألينويز، قام بدراسة جرف "روس" الجليدي والذي يعد أكب صفيحة جليدية عائمة في العالم، من اكتشاف نظام بيئي متنوع.

    مخلوق غامض في ويلز، بريطانيا
    © Photo / facebook/ Claire Martin
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    وتم الاستعانة بتقنية الحفر بالماء الساخن، ليتم اكتشاف ما وصفوه بـ"بيئة متغيرة للغاية في الأسفل. حيث يتغير الجزء السفلي باستمرار، وبالتالي فإن الأشياء التي رأيناها كلها كائنات متحركة، مخلوقات تسبح وبعضها تزحف".

    وأضاف العلماء "من الواضح أنها حصلت على ما يكفي من التغذية، حتى تتمكن من الازدهار. وبعض المخلوقات الصغيرة الشبيهة بالقشريات، تسمى مفصليات الأرجل، التي رأيناها تسبح بسرعة كبيرة وكانت نشطة للغاية".

    وأشار الباحثون إلى أن عينات قلب الجليد التي تم جمعها ستسمح لهم أيضا بإلقاء نظرة على تاريخ الأرض.

    وتحتوي القارة الجليدية على أقصى نقطة جنوبية من القطب الجنوبي، حيث تصل درجات الحرارة إلى أقل من سالب 90 درجة مئوية.

    ويحاول أكثر من 1000 عالم معرفة المزيد عن تغير المناخ هناك، عن طريق أخذ عينات قلب الثلج في أعماق الجليد، وفحص النباتات والأحفوريات الحيوانية في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية.

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    الكلمات الدلالية:
    مخلوقات, اكتشاف, القارة القطبية الجنوبية
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