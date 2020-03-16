حقيقة عودة أصالة نصري وزوجها بعد الانفصال... فيديو

خرج المطرب المصري، رامي صبري، ليوضح حقيقة تصريحاته السابقة بشأن عودة المطربة السورية، أصالة نصري، وزوجها المخرج، طارق العريان، بعد إعلان انفصالهما في شهر يناير/ كانون الثاني.

وأوضح صبري لبرنامج "ذا إنسايدر"، المذاع على فضائية دبي، أن تصريحاته بشأن عودة أصالة وزوجها تم تفسيرها بشكل خاطئ، متابعا أنه عندما قال إن علاقة طارق بأصالة حب حقيقي، كان يقصد التعبير عن أمله في عودة العلاقة بينهما.

ويرى رامي صبري أنه لا يوجد هناك صداقة بين الأزواج بعد الانفصال، موضحا: "من الصعب أن يظلوا أصدقاء.. وإن شاء الله سيعودوا، لكن لا يوجد شيء اسمه صداقة".

وأعلنت أصالة في شهر يناير انفصالها نهائيا عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "بمنتهي الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيا عن والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي".

وبعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على "إنستغرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة أطفالي إلى الأبد".