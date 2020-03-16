الرياضة حياة... إسبانيون يحاربون "كورونا" على طريقتهم الخاصة

وجد مدرب رياضي في إسبانيا طريقة مبتكرة لمحاربة فيروس كورونا وعدم اليأس.

وتم الإعلان عن حجر صحي عام في إسبانيا، يوم السبت الماضي، وعزل السكان في منازلهم في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от www.beiruting.com (@beiruting) 15 Мар 2020 в 9:24 PDT

ويسمح للسكان بالخروج فقط لشراء الطعام أو العمل أو الذهاب إلى المستشفى أو لحالات الطوارئ الأخرى.

واستخدم المدرب الرياضي في إشبيلية هذه الظروف لتشجيع السكان لممارسة التمارين الرياضية من شرفة منازلهم.

وقاد المدرب التدريب من سقف منزل ونشر مقطع الفيديو على صفحة النادي الرياضي على إنستغرام.

وانتشر الفيديو بعد إعلان منظمة الصحة عن إرشادات الصحة العقلية للحجر الصحي، ووفقا للمنظمة، يجب أن يحاول الأشخاص المنعزلون في منازلهم الحفاظ على روتينهم اليومي قدر الإمكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "في الأوقات المتوترة، انتبه لاحتياجاتك ومشاعرك"... "انخرط في أنشطة صحية تستمتع بها وتجدها مريحة. فمارس الرياضة بانتظام، وحافظ على روتين النوم المنتظم وتناول طعام صحي".