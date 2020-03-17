نجل شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية ضد فيروس "كورونا"... فيديو

وأطلق عصام شعبان عبد الرحيم اسم "كورونا الحلزونا" على الأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها الشاعر إسلام خليل، رفيق مشوار شعبان عبد الرحيم، وكتب له كل أغنياته الشهيرة، ومنها "هبطل السجاير" و"أنا بكره إسرائيل".

واتسمت الأغنية بخف الظل والبساطة، كما تعمد إسلام خليل فيها كتابة كلماتها على اللحن الشعبي الشهير، الذي قدم على أنغامه العديد من أغنيات شعبان عبد الرحيم.

وأكد إسلام خليل أنه رغب بأغنية "كورونا الحلزونا" ألا يندثر الإرث الفني لصديقه شعبان عبد الرحيم، موضحا أنه "حاول أن يستمر بعد شعبان، رغم أن حالته النفسية سيئة بسبب وفاته، لكن عندما ظهر موضوع "كورونا" وجد أن عصام شعبان هو أفضل شخص من الممكن أن يؤدي الأغنية"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتوفي المطرب شعبان عبد الرحيم بأحد المستشفيات في القاهرة، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتعرض عبد الرحيم إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957.