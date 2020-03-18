الحلاقة عن بعد متر... أحدث طرق للوقاية من كورونا في الصين... فيديو

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمصففي شعر في الصين يحملون عصي بطول أكثر من متر، تم ربطها بفرشات وماكينات حلاقة ومجففات شعر، وذلك لتقديم خدمة قص الشعر من دون لمس مباشر، ومن أجل جعل الزبائن يشعرون بالأمان وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

يقول صاحب صالون حلاقة: كنا متوترين للغاية في البداية، إلا إن الفكرة الإبداعية يمكن أن تضيف ارتياحا كبيرا لدى الزبون والحلاق على حد سوا.

وأقرت الصين، مساء أمس الثلاثاء، استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية، وقالت صحيفة "الشعب" اليومية، التابعة للحزب الشيوعي في الصين، إن البحث يقوده تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات إلى 80894.