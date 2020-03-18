مبادرات إنسانية تخفف من ضغط الحجر الصحي لآلاف المواطنين... فيديو وصور

فرض عدد كبير من البلدان الحجر الصحي على مواطنيها في خطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واختار السكان في الدول، التي لم تفرض السلطات فيها الحجر الصحي المكوث في البيوت والتقليل من الخروج إلى الشروارع بطريقة طوعية، احترازا وتجنبا للإصابة فالفيروس، فيما يبحث البعض عن استغلال جميع الإيجابيات والفرص للاستثمار في هذا الوضع.

في بعض البلدان، ينظم الأشخاص حفلات موسيقية صغيرة على شرفات المنازل، فيما يؤدي بعض الفنانين أغاني عبر الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما فتحت بعض الخدمات إمكانية الوصول إلى المحتوى المدفوع لجميع المستخدمين.

الكل بالمجان

بدأت خدمات الترفيه ودور السينما عبر الإنترنت والمداخلات التعليمية في التوجه إلى جعل الوصول إلى الخدمات بالدفع.

اكتسبت فكرة دور السينما عبر الإنترنت في جعل الاشتراك مجاني للأشخاص، الذين يقبعون في الحجر الصحي رواجا كبيرا في جميع أنحاء العالم، إذ بدأت دور السينما في الاقتداء بالفكرة واحدة تلوى الأخرى...على سبيل المثال، فتحت "أميديا" حرية الوصول إلى الأفلام.

من جانبها، أقدمت المنصات التعليمية العالمية على غرار "كورسيرا" على جعل الوصول إلى جميع البرامج التعليمية مجانا.

انتقلت دار الأوبرا في فيينا إلى اعتماد النقل المباشر(أونلاين) لأفضل وأرقى أعمالها عبر الإنترنت.

أوبرا "متروبوليتان" فعلت نفس الشيء، حيث سيتم عرض مختلف الأعمال مباشرة على الموقع الرسمي، فيما يُتوقع أن يتم استكمال قائمة الأحداث الثقافية في المستقبل القريب بالمتاحف وكذلك أماكن الحفلات الموسيقية.

وفي نفس السياق، قررت شركتا "ميكروسوفت" وغوغل" توفير وصول مجاني إلى تطبيقاتهما للعمل عن بُعد واتصالات الشركة.

حفلات انستغرام

مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات به تم إلغاء جميع الحفلات الموسيقية، لكن هذا ليس سببا للحزن واليأس نظرا لوجود معظم الفنانين في الحجر الصحي، إلا أنهم يقومون بتنظيم بعض الحفلات على المباشر عبر الإنترنت: مثلا على الفضاءات المباشرة على انستغرام.

وإليك أحد الأمثلة الأكثر بروزًا. شارك مغني فرقة الروك البريطانية كولد بلاي، كريس مارتن في الحفل ونظم حفلة موسيقية صوتية في منزله على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء. سيحذوا العديد من نجوم البوب العالميين والإقليميين حذوه.

حفلات على شرفات المنازل

View this post on Instagram Concertone dal balcone! Positività ed energia ❤️🇮🇹💪🏻 A post shared by FEDEZ (@fedez) on Mar 15, 2020 at 11:06am PDT

أصبحت الحفلات على الشرفات اتجاها حقيقيا للمدن والبلدان المغلقة بسبب الحجر الصحي الكلي. كان الإيطاليون هم الأوائل في ذلك: في الأيام الأولى من الحجر الصحي، بدأ الإيطاليون في التجمع على شرفاتهم والغناء والتحدث والعزف على الموسيقى. تم التقاط مثل هذا الغوغاء فلاش من قبل دول أخرى: إسبانيا وفرنسا وإسرائيل. لذا فإن الحجر الصحي يساعد الجيران على الاقتراب والاتحاد.