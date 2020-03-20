تسجيل
15:07 GMT20 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    جوائز إيمي

    إلغاء حفل جوائز "داي تايم إيمي" بسبب "كورونا"

    © AP Photo / J. Emilio Flores/Invision for the Television Academy
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (13)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103374/64/1033746469_0:300:5760:3540_1200x675_80_0_0_c8b3273b379489a41213cef0b6b51345.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202003201044922703-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز " داي تايم إيمي"، اليوم الجمعة، عن إلغائه، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

    وكان من المقرر بث الحفل في 12 يونيو/ حزيران المقبل، من قاعة باسادينا سيفيك أوديتوريوم، ولكن وفقا لما نقل موقع "ديدلاين" فإن الحفل تم إلغاؤه.

    امرأة ترتدي كمامة طبية بينما تسير بصحبة كلبها على السعفة الذهبية رمز مهرجان كان السينمائي الدولي
    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    تأجيل مهرجان كان السينمائي 2020 بسبب كورونا
    وقال تيري أورايلي، رئيس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية (ناتاس)، المنظمة للحفل في بيان: "نظرا لمخاوفنا بشأن جائحة (كوفيد-19)، قررنا أننا لن ننظم حفل توزيع جوائز "إيمي" السنوي الـ47 في باسادينا في يونيو المقبل".

    وأضاف أورايلي "نظرا لتغير المعلومات التي تتدفق يوميا وكل ساعة تقريبا، سيكون من غير المسؤول المضي قدما في احتفالنا السنوي".

    وأشار إلى التفكير في طرق أخرى لتوزيع الجوائز "نحن نعمل على بعض الأفكار البديلة المثيرة للاهتمام حول أفضل طريقة للتعرف على المكرمين في وقت لاحق من هذا العام وسنشارك المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة".

    ويقام حفل توزيع جوائز "داي تايم إيمي" في كل ربيع، وعادة في وقت ما خلال شهري نيسان/ أبريل أو في الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار في مدينة نيويورك الأمريكية، ويكون مخصصا لتكريم البرامج النهارية والرياضية.

    بينما يقام حفل توزيع جوائز "إيمي" الرئيسي (برايم تايم إيمي) في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.

    يشار إلى أن إدارة مهرجان كان السينمائي أعلنت، أمس الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.

    وذكرت إدارة المهرجان في بيان، أنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو القادم".

    وكان المهرجان السينمائي السنوي، وهو أحد أضخم المهرجانات في العالم، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 مايو المقبل.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. 

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (13)

    انظر أيضا:

    "نداء تونس" تشترط في مرشحها للرئاسة قربه منها والإيمان بفكر السبسي
    إقامة حفل جوائز "إيمي 2019" دون مقدم
    بالصور... "صراع العروش" يقتنص المزيد من جوائز "إيمي" في حفل مليء بالمفاجآت
    بالفيديو... كيم كارداشيان تتعرض للإحراج على المسرح خلال تقديم جوائز "إيمي"
    قرقاش: الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, أمريكا, حفل توزيع جوائز إيمي, جوائز إيمي, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    كورونا يكشف عن خلل لدى الغرب
    "كورونا" يكشف عن خلل لدى الغرب
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك