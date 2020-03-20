إلغاء حفل جوائز "داي تايم إيمي" بسبب "كورونا"

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز " داي تايم إيمي"، اليوم الجمعة، عن إلغائه، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وكان من المقرر بث الحفل في 12 يونيو/ حزيران المقبل، من قاعة باسادينا سيفيك أوديتوريوم، ولكن وفقا لما نقل موقع "ديدلاين" فإن الحفل تم إلغاؤه.

وقال تيري أورايلي، رئيس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية (ناتاس)، المنظمة للحفل في بيان: "نظرا لمخاوفنا بشأن جائحة (كوفيد-19)، قررنا أننا لن ننظم حفل توزيع جوائز "إيمي" السنوي الـ47 في باسادينا في يونيو المقبل".

وأضاف أورايلي "نظرا لتغير المعلومات التي تتدفق يوميا وكل ساعة تقريبا، سيكون من غير المسؤول المضي قدما في احتفالنا السنوي".

وأشار إلى التفكير في طرق أخرى لتوزيع الجوائز "نحن نعمل على بعض الأفكار البديلة المثيرة للاهتمام حول أفضل طريقة للتعرف على المكرمين في وقت لاحق من هذا العام وسنشارك المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة".

In light of #COVID19, we sadly cannot move forward with our planned trio of ceremonies for 2000+ attendees in June. We are working on alternative ways to best recognize our honorees and will share more details in the weeks ahead.



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ويقام حفل توزيع جوائز "داي تايم إيمي" في كل ربيع، وعادة في وقت ما خلال شهري نيسان/ أبريل أو في الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار في مدينة نيويورك الأمريكية، ويكون مخصصا لتكريم البرامج النهارية والرياضية.

بينما يقام حفل توزيع جوائز "إيمي" الرئيسي (برايم تايم إيمي) في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.

يشار إلى أن إدارة مهرجان كان السينمائي أعلنت، أمس الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان، أنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو القادم".

وكان المهرجان السينمائي السنوي، وهو أحد أضخم المهرجانات في العالم، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 مايو المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.