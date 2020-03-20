أول ظهور لأنغام بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم... فيديو

ظهرت المطربة المصرية، أنغام، اليوم الجمعة، لأول مرة بعد فترة من إعلان زوجها الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، انفصاله عنها.

وشاركت أنغام مقطعا مصور لها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، لكي تعلن من خلاله قبولها المشاركة في "تحدي الخير"، الذي يخوضه عدد من الفنانين المصريين، خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة بعد انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.

وقالت أنغام في المقطع المصور: "انا قبلت التحدي من الشاعر أمير طعيمة... وسأتكفل بـ80 أسرة"، معلنة تحديها للفنانات يسرا وغادة عبد الرازق والموسيقار هاني فرحات".

يشار إلى أن عدد من نجوم الفن والرياضة في مصر، كانوا قد أعلنوا قبولهم تحدي الخير، للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدي الخير"، ولقي التحدي تفاعلا كبيرا من نجوم ومشاهير المجتمع.

وكانت تقارير ذكرت أن أحمد إبرهيم يحاول التصالح مع زوجته الفنانة أنغام، بعدما أعلن انفصاله عنها منذ أيام عبر تدوينة مطوّلة نشرها على صفحته بموقع "إنستغرام"، وذلك من أجل إثنائها عن إقامة قضية خلع ضده، لرفضه تطليقها، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكان أحمد إبراهيم أعلن انفصاله عن أنغام، بعد نشره منشورا يهنئ فيه زوجته الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/ آذار.

وكتب إبراهيم في تهنئته لزوجته الأولى: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

وكشف برنامج "ET بالعربي"، أن انفصال أنغام وأحمد إبراهيم لم يكن حديث العهد، بل وقع قبل 5 أشهر من الآن، وأن اكتشاف الجمهور إلغاء متابعة كل منهما للآخر على "إنستغرام" قبل أيام جاء متأخرا، وذلك مع نشر إبراهيم منشوراً يشكر فيه زوجته السابقة لـ 10 سنوات وأم ولديه بمناسبة يوم المرأة العالمي.

⭕️ حصري: منذ الأمس، وأحمد ابراهيم و أنغام حديث الناس بداية من البوست الذي نشره أحمد عن زوجته الأولى إلى اعلان انفصاله عن أنغام اليوم وETبالعربي تابع الموضوع ويكشف لكم تفاصيل حصرية هنا🔽https://t.co/zU8BKeuN3D pic.twitter.com/aatHPRkay8 — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 9, 2020

وكان أحمد إبراهيم وأنغام قد أعلنا زواجهما في شهر فبراير/ شباط 2019، بعد تردد أنباء بشأن زواجهما سرا.