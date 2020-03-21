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18:37 GMT21 مارس/ آذار 2020
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    تحليل عينات دم للكشف عن كورونا

    فنانون عرب يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن أزمة "كورونا" وموسم رمضان ... ماذا قالوا؟

    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
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    فيروس "كورونا" (70)
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    تساؤلات عدة تتعلق بالكثير من المجالات في الوقت الراهن إثر تفشي وباء كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" على مستوى العالم.

    ضمن التساؤلات المطروحة تتعلق بالأعمال الدرامية المتعلقة بشهر رمضان، خاصة في العالم العربي، حيث يعد شهر رمضان هو موسم السباق الدرامي الأول والذي يحظى بالمشاهدة الأعلى على مدار العام.

    بعض الدول أصدرت تعليمات في بداية الأزمة بتخفيض عدد فريق التصوير، إلا أن فرض حظر التجول الكامل في بعض الدول أدى لوقف أعمال التصوير بشكل كامل، وهو ما سيلقي بظلاله على الموسم الرمضاني المقبل في الوطن العربي حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.

    فنانون عرب أكدوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أنه لا مجال لأي حسابات في مقابل الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمعات، خاصة في ظل التفشي السريع للوباء.

    وأوضحوا أن تأثير الأمر على الأعمال الدرامية التي يفترض عرضها في شهر رمضان يتوقف على مدى القدرة على السيطرة على الوباء في الدول العربية، وأن الوقت ما زال متاح حال استئناف عمليات التصوير بعد الفترة المحددة من قبل معظم الدول بـ 14 يوما، في حال الإعلان بعدها باستئناف الحياة الطبيعية.

    الحظر في المغرب

    في البداية قالت المنتجة المغربية أسماء اكريميش، إنه بات من الضروري وقف كل الأعمال التي تستوجب تجمع عدد من الأفراد في نفس المكان، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا في الوقت الراهن.

    وأضافت اكريميش في حديثها لـ"سبوتنيك"، "أن الواجب الأخلاقي في الوقت الراهن والحرص على حياة العاملين في التصوير والإنتاج وكافة شرائح العمل الفني فرض ضرورة وقف التصوير تحت أي ظروف ومهما كانت النتائج".

    وأشارت إلى أن "الوزارة والمركز السينمائي المغربي قاموا الأيام القليلة الماضية بمحاولة تقنين الوضع وأصدروا قرارا بمنع استئناف أي تصوير يضم أكثر من ثلاثين عاملا، من ضمنهم الفنانين، والتقنيين وكل فريق الإنتاج، لمساعدة الشركات في إتمام مشاريعها قيد التصوير، سواء الانتاجات الوطنية لشهر رمضان أو الدولية".

    إلا أن صدور قرار الحظر الصحي يوم 20 مارس/آذار، سيؤدي لوقف كل الأعمال.

    وترى اكريميش أن "أي خسارة تنجم عن وقف الإنتاج  مهما كانت حجمها، لن  تضاهي حماية أرواح العاملين في القطاع وعائلاتهم، وأن المجتمع المغربي بكل أطيافه وطبقاته على وعي و تضامن كبير فيما بينهم بشأن احترام الحظر والإرشادات".

    وأشارت إلى أن "الأمر سيؤثر على بعض الأعمال إذا استمر الأمر على النحو الحالي، وأنه في حال تغير الأوضاع ووجود أمصال أو حصر تفشي المرض كما حدث في الصين يمكن أن تستأنف بعض الأعمال طبقا لتعليمات الدولة.

    مساهمات الفنانين

    في الإطار ذاته قالت الفنانة السعودية سماح زيدان: إن "التعليمات التي تصدرها الدول لا ترتبط بفئة دون الأخرى، وأن الامتثال لها واجب ينفذه الجميع من أجل سلامة المجتمعات والعالم".

    وأضافت زيدان في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه "في حال استمرار الوضع لفترة أطول ستتأثر الأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان، إلا أن تأثرها مثل كافة القطاعات في العالم، وأن أي تأثر يجب تقبله في إطار الحفاظ على حياة المواطنين".

    وترى زيدان أن "المنتجين والفنانين في العالم العربي أو غيره لديهم نفس الحرص كما اي مواطن على حياتهم وحياة الآخرين، وأنهم يساهمون في تخطي الأزمة، كما تبرع الكثير منهم للمساهمة في تخفيض أثار الضرر على الأسر، وكذلك المساهمة في القطاعات الصحية بدولهم لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى".

    واجب وطني

    من ناحيتها قالت الفنانة المصرية وفاء عامر: إن "الامتثال الكامل لتعليمات الدولة، واتخاذ كافة سبل الوقاية بات واجبا وطنيا".

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "هناك مبادرة من الفنانين بالتكفل بالعاملين في القطاع بشكل كامل خاصة في ظل تضررهم حال توقف أعمال التصوير".

    وترى عامر أن "الدولة المصرية تبذل كافة الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وهو ما يتطلب من المواطنين المساهمة في ذلك".

    وأشادت بتجربة الصين في التغلب على تفشي الفيروس الذي ظهر فيها، وأن الامتثال للتعليمات والإرشادات هو العامل الأول في مقاومة تفشي الفيروس القاتل.

    وأكدت أن حماية حياة المواطنين والمجتمع والعالم لا يمكن وضعها في مقارنة مع اي خسائر أو حسابات أخرى.

    لا مجال للحديث عن الخسائر

    فيما قالت الفنانة المصرية رانيا منصور، إن "الأزمة الراهنة لا تقتصر على دولة دون الأخرى".

    وأضافت منصور في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "وقف أعمال التصوير أهم من أي خسائر أخرى، وأن تأثير الوضع الراهن على موسم رمضان يتوقف على مدى استمرار الأزمة أو السيطرة عليها".

    وأوضحت أن سلامة المجتمع تتطلب عدم التجمع والالتزام بالتعليمات والإرشادات قبل أي حسابات أخرى.

    مطالبات بوقف التصوير نهائيا

    فيما طالبت الفنانة أمل رزق بضرورة "وقف أعمال التصوير فورا".

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الإنسانية فوق أي اعتبار في الوقت الراهن، وأن وقف أعمال التصوير بات ضرورة في الوقت الراهن".

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

    وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "worldometers" حوالي 290 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 11800، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 94 ألف شخص.

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    فيروس "كورونا" (70)
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