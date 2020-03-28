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    نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي

    تمساح وذئب... حيوانات "غوغل" تغزو المنازل خلال الحجر المنزلي

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (148)
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    ابتكرت شركة "غوغل" الأمريكية وسيلة جديدة للأطفال والبالغين على حد سواء، للتسلية والترفيه خلال ساعات الحجر المنزلي الطويلة، التي فرضتها العديد من حكومات العالم للوقاية من وباء كورونا العالمي.

    ومنحت "غوغل" كافة جمهورها الآن ميزة عبر الهواتف الذكية لتجسيم صور حيوانات بطريقة "البعد الثالث" (3D) وجعلها تتواجد بأي مكان في منزلك، لتلقى انتشارا رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    أطفال
    © Photo / Pixabay//Pexels
    أفضل التطبيقات الذكية لتعليم وتسلية أطفالك خلال الحجر المنزلي
    وكل ما عليك فعله اتباع الخطوات التالية:

    - افتح متصفح "غوغل" على هاتفك الذكي.

    - اكتب في خانة بحث "غوغل" اسم أي حيوان، وعلى سبيل المثال الأسد Lion.

    - ستجد في أسفل البحث كلمة "View  in 3D" أي اعرضها بشكل ثلاثى الأبعاد.

    - سيظهر الحيوان في الكاميرا بصورة ثلاثية الأبعاد وكأنه حقيقي بالحجم الطبيعي، ويمكنك التقاط صور معه أنت وأطفالك من داخل المنزل.

    وتعمل الميزة مع العديد من الحيوانات، منها سمكة القرش ودب الباندا والنمر والبط وذئب وجمل وتمساح وصقر وقط وفهد وبطريق.

    لكن لن تعمل ميزة "غوغل" إلا إذا كان هاتفك الذكي مزودا بخاصية "الواقع المعزز" (AR)، من أجل تجسيد الحيوانات داخل منزلك، لذا قد تحتاج إلى تحميل أحدث نسخة من نظام تشغيل بتبع له هاتفك، أو قم بتحميل أو تحديث "غوغل لينس" (Google Lens)، وهو تطبيق الكاميرا الذكي الذي يمكنه بالفعل قراءة وفهم والتفاعل مع المعلومات الموجودة في صورك.

    وكانت شركة "غوغل" طرحت ميزة "الحيوانات ثلاثية الأبعاد" على الهواتف الذكية منذ شهر مايو/ أيار 2019 بحسب موقع "إندجادجيت"، إلا أنه تم تداولها بصورة كبيرة مؤخرا، لكسر الملل خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    ​وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع ميزة "الحيوانات المجسمة"، وبدأوا في مشاركة صور أطفالهم معها بداخل المنزل.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

    ​ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (148)

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    الكلمات الدلالية:
    تكنولوجيا, تطبيقات, قط, صقر, جمل, ذئب, بطريق, تمساح, نمر, حيوانات, غوغل, فيروس كورونا
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